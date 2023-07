Ex-panicat Juju Salimeni revela como construiu fortuna com sua imagem: "Investi muito"

Em entrevista para a CARAS Digital, ex-panicat Juju Salimeni fala se tem vergonha de seu passado e como fez para se manter na mídia faturando até hoje

A musa fitness Juju Salimeni fez seu nome no mundo dos famosos ao iniciar como panicat, em 2008, no extinto programa Pânico na TV. Após anos de seu início como assistente de palco, a influenciadora construiu uma carreira consolidada e até hoje é acompanhada nas redes sociais. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a famosa então falou de seu passado e de seu presente como noiva do fisiculturista, Diogo Basa.

Diferente de muita gente, a apresentadora não nega seu passado e se mostra orgulhosa. Inclusive, a exposição do corpo é assunto recorrente em seu Instagram. Juju Salimeni rebate críticas e assume que exibe mesmo suas curvas saradas, afinal, ela se esforça muito com treino e dieta para isso.

"Não me incomodo nem um pouco, pelo contrário, tenho orgulho do que fui e do que me tornei. Não quero esquecer o passado, estou sempre relembrando inclusive nas minhas redes sociais porque eu vivi um momento histórico na televisão brasileira, uma época em que audiência era gigantesca. Eu amo trabalhar com a minha imagem, com beleza, com o corpo e sempre vou me orgulhar disso", declarou.

A famosa também se mostrou orgulhosa dos ensaios sem roupa para as revistas da época. "Não me arrependo de ter posado nua, também tenho muito orgulho e acho um trabalho maravilhoso. Só não faria novamente porque o cachê não vale mais a pena", disse sobre o pagamento.

Exposição gera ciúmes do noivo?

Noiva do empresário e fisiculturista Diogo Basa, a artista contou o que o eleito acha da exposição do corpo da amada. Viciado em dieta e treino, o moço pediu a musa fitness em casamento durante uma viagem que fizeram para os Emirados dos Árabes Unidos em dezembro de 2022.

Juju Salimeni então falou para a CARAS Digital como conheceu o amado. "Nos conhecemos em uma festa, uma amiga em comum dos apresentou e já nos conectamos de imediato. Vamos fazer dois anos juntos em setembro. Ele não tem ciúmes do meu trabalho, não se importa com a exposição do corpo, mesmo porque ele também trabalha com isso. Os dois são extremamente ligados a musculação, ao estilo de vida Fitness e gostamos de mostrar o resultado de todo o nosso esforço", explicou.

"Eu estou sempre fazendo fotos que mostram bastante o corpo e ele também, fazemos muitas fotos juntos inclusive. Ele só não tolera desrespeito ou algum tipo de abuso de alguma pessoa, mas isso nunca aconteceu, ele é bem tranquilo. Nós não nos importamos com assédio ou críticas porque Somos muito bem resolvidos com a nossa vida, com o nosso estilo e com o nosso corpo, portanto nós queremos estar bem para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

O império de Juju Salimeni

Atualmente, Juju Salimeni fatura muito com a internet. Em sua rede social, ela sempre fala sobre ganhar mais dinheiro como influenciadora do que atuando na televisão como fez no Pânico na TV e Legendários, de Marcos Mion, na Record TV. A famosa então revelou no bate-papo com a CARAS Digital como fez para se manter na mídia e administrar sua fortuna.

"Acredito que me mantive na mídia porque eu sempre soube me reinventar e me adaptar as novidades do mercado. Sempre investi muito nas redes sociais e isso me possibilitou continuar o meu trabalho e continuar atingindo milhões de pessoas. Sobre a questão financeira, sempre fui uma pessoa muito responsável e desde o começo eu guardava todo dinheiro que ganhava. Eu estabelecia objetivos e ia conquistando aos poucos, nunca quis ostentar sem antes construir uma base sólida", falou.

A artista mais uma vez falou sobre contar com o auxílio da mãe na gestão de suas coisas. "Eu soube trabalhar muito bem a minha imagem para ter diversos contratos até hoje. Tive ajuda da minha mãe que até hoje cuida do meu financeiro e escolhe onde investir o meu dinheiro para que renda cada vez mais. O segredo foi responsabilidade e disciplina", contou para a CARAS Digital.