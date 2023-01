Juju Salimeni abre álbum de fotos da viagem para Dubai com o noivo: "Impossível escolher uma só"

Juju Salimeni posou com o noivo em fotos românticas enquanto passeavam por pontos turísticos de Dubai

A influenciadora digital Juju Salimeni (36) abriu o álbum de fotos de sua viagem até Dubai, nos Emirados Árabes, com o noivo, Diogo Basa (27), nesta quarta-feira, 04.

Ela foi pedida em casamento recentemente e ganhou uma aliança de mais de R$ 200 mil. "Fechando com chave de ouro essa viagem incrível! Impossível escolher uma foto só", disse a musa.

O casal assumiu o relacionamento em outubro de 2021, mas já estavam juntos há alguns meses. Eles dividem a mansão dela em Alphaville, bairro nobre da Grande São Paulo.

Juju Salimeni revela qual era o seu salário no Pânico na TV

Juju Salimeni voltou a relembrar o período em que participou do "Pânico", como assistente de palco. A musa fitness foi questionada sobre sua fortuna como uma dos modelos mais bem pagas pelos ensaios sensuais que realizou. "Você tem muito dinheiro?", perguntou o apresentador Fefito, no programa "De Lado com Fefito", do portal 'Splash'.

"Considerando o país que a gente vive, dá pra dizer que sim", afirmou a influenciadora, antes de deixar bem claro que não recebia um alto salário nos tempos de Panicat. "Quando eu comecei, ganhava R$ 150 por domingo. Depois aumentou para R$ 200", revelou.

Além disso, Juju contou que é criticada na internet por expôr o lado negativo de ter trabalhado no humorístico, como quando abriu o jogo sobre abusos que sofreu nos bastidores do "Pânico". "Já me disseram que eu estava cuspindo no prato em que comi, mas eu só falei a verdade", se defendeu ela.

"Me perguntaram: 'Você ganhava bem no 'Pânico'?', e eu respondi: "Não! Mas de forma alguma isso é uma reclamação, porque aquilo era uma vitrine. As Panicats ficaram conhecidas no Brasil inteiro, e éramos super requisitadas para eventos", destacou a famosa, que acrescentou: "Quando eu saí do 'Pânico' e fui pra Record, comecei a ganhar uma grana muito maior".