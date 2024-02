Jojo Todynho comemora rosto em telão de Nova York: 'Ninguém acreditava'

De passagem pelos Estados Unidos a trabalho, Jojo Todynho foi surpreendida ao se ver em um dos telões da Times Square, principal avenida de Nova York

Não é a primeira vez que Jojo Todynho (26) passeia pelas famosas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, mas é a primeira vez que a cantora se vê estampada no telão da badalada Times Square.

De viagem a trabalho, a artista é surpreendida e comemora: “Quem diria que Jordana iria chegar tão longe? Ninguém! Porque ninguém acreditava, mas é Deus que escolhe a estrela de quem vai brilhar”.

Êxtase foi a palavra usada por Jojo para definir a emoção que sentiu. “Eu estou em êxtase! Estou na Times Square, meu Deus! Eu era a improvável! Que tudo isso que está acontecendo comigo seja inspiração pra todo mundo que um dia ouviu que seu sonho era impossível. Faz a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele”, destacou a cantora à CARAS Brasil.

Sobre a possibilidade de um dia morar fora do país, Jojo foi enfática: “Não largo o Brasil por nada! Mas eu adoro viajar. Europa, Nova York, Flórida... Amo demais, mas não troco meu Rio de Janeiro por nada”.

Assim que voltar dos Estados Unidos, Jojo seguirá com a agenda de compromissos. “Muito trabalho me espera! Preciso voltar ao MesaCast do BBB com tudo e para o carnaval”, conta a artista, que é musa da escola de samba carioca Mocidade Independente de Padre Miguel.

“Isso significa para mim representar com muito orgulho a escola, a comunidade e toda a tradição do carnaval. É uma responsabilidade e um grande privilégio que levo com muito amor e dedicação. É muito importante para mim estar sempre presente nos preparativos da escola, pois a comunidade merece todo o meu apoio e carinho. Quero contribuir da melhor forma possível para o sucesso da Mocidade Independente”, emenda.

NOVO VISUAL

Com a autoestima e saúde restauradas após cirurgia bariátrica, Jojo Todynho conta que Jojo Todynho revelou como processo de emagrecimento foi importante para fortalecer sua autoestima. A cantora tem se dedicado minuciosamente ao seu bem-estar.

"Com certeza a cirurgia foi um divisor de águas na minha vida. Me trouxe mais saúde, mais disposição e uma autoestima ainda maior. A mudança de hábitos também foi fundamental e hoje me sinto muito mais feliz e realizada", conta a artista, que há meses tem compartilhado com os fãs sua rotina em busca não apenas de estabilizar sua saúde, mas também deixar o corpão em forma.