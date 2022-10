Joaquim Lopes e Marcella Fogaça curtem primeira viagem sem as filhas: ''Bodas de papel''

Apresentador Joaquim Lopes e a esposa, Marcella Fogaça, comemoram primeiro ano de casamento em viagem para Paris sem as herdeiras

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 07h53

O apresentador Joaquim Lopes (42) e a esposa, Marcella Fogaça, estão comemorando um ano de casados e aproveitaram para curtir um momento a sós!

Curtindo a primeira viagem sem as filhas gêmeas, as pequenas Pietra e Sophia, de um aninho, a cantora compartilhou uma sequência de registros de passeios em Paris, na França.

Nas imagens, postadas no Instagram, o casal aparece em clima de romance celebrando as bodas de papel. Aos beijos pelas ruas da Cidade Luz, eles aproveitaram noitada juntinhos.

"Trabalho + Bodas de Papel + coragem pra primeira viagem a sós = Nuits parisiennes. Moi et toi. Eu e você…", escreveu Marcella Fogaça ao legendar o post.

Marcella também usou as redes sociais para comemorar o primeiro ano de casamento. "Bodas de papel… Há exatamente um ano a gente casava. De máscara, já com duas filhas, depois de mil batalhas e milhões de vitórias, no cartório, com brinde em família, porque já tínhamos adiado demais o que era pra ter sido logo no início. E foi lindo! E verdadeiro! Como tudo que a gente faz juntos!

A gente que se amou à primeira escrita, estamos fazendo nosso primeiro aniversário de casamento.

Era pra ter sido em Maio de 2020. Veio a pandemia… e no meio do ano mais louco, no mundo inteiro, geramos nosso Universo. E nossa vida mesmo começou ali. Antes foi ensaio, aquecimento", iniciou ela.

"O nosso amor subiu de nível como um foguete, assim que nossas filhas nasceram. E que orgulho da gente por isso! Não foi sempre fácil, mas foi sempre fato, pq a gente enxerga longe e faz por onde chegar no pra sempre. É absolutamente maravilhoso dividir a vida com você. Meu furacão, meu porto, meu copiloto, meu parceiro. Eu amo como você cuida de mim, da gente, com coragem e mergulhos em si mesmo pra poder nos dar o seu melhor. Você é meu melhor amigo, meu melhor namorado, meu melhor delivery de maracujá, meu melhor cozinheiro, minha maior paixão. Eu te amo infinitamente meu marido. Vou ser ar embaixo das suas asas sempre, pq sei que elas voam por nós, pq te admiro e acima de tudo, só quero sua felicidade!!! Me sinto casada com você há anos e às vezes parece nosso primeiro encontro. Assim que é bom! Esse conforto que não deixa de surpreender… te amo, te amo, te amo! É só o começo do pra sempre", declarou ainda.

Confira as fotos da viagem de Joaquim Lopes e Marcella Fogaça:

Joaquim Lopes faz declaração para a mulher, Marcella Fogaça

Na sexta-feira, 28, Joaquim Lopes foi ao seu Instagram celebrar um ano do seu casamento com a cantora Marcella Fogaça. O ator se declarou para a esposa na legenda de uma foto do casal em preto e branco: “Te pedi com quatro meses de namoro, mas já poderia ter pedido no segundo dia”, começou o artista. “Eu quero que você saiba do tamanho do meu amor e da minha admiração por você. Pelo ser humano que você é, pela amiga, pela mulher, pela MÃE. Como você me inspira diariamente a ser um homem melhor. Em todos os sentidos! obrigado tá?”, escreveu o pai de gêmeas.

