Joaquim Lopes comemora um ano de casado com Marcella Fogaça: “Me inspira diariamente”

Nesta sexta-feira, 28, Joaquim Lopes foi ao seu Instagram celebrar um ano do seu casamento com a cantora Marcella Fogaça.

O ator se declarou para a esposa na legenda de uma foto do casal em preto e branco: “Te pedi com quatro meses de namoro mas já poderia ter pedido no segundo dia”, começou o aritsta.

“Eu quero que você saiba do tamanho do meu amor e da minha admiração por você. Pelo ser humano que você é, pela amiga, pela mulher, pela MÃE. Como você me inspira diariamente a ser um homem melhor. Em todos os sentidos! obrigado tá?”, escreveu o pai de gêmeas.

Joaquim terminou seu texto se declarando para a esposa e mãe de suas filhas: “Meu plano de vida é com você. Nessa aqui, dessa vez... É NOIS! Te amo de verdade. Feliz 1º aniversário de casamento minha mulher amada”.

Nos comentários, o ator Alexandre Nero da novela “Travessia”, elogiou: “Bonitos”. E a atriz Mariana Ximenes também comentou: “Que casal mais lindo e querido! Muito amor pra vocês”.

Os seguidores de Joaquim também adoraram a declaração emocionante e desejaram o melhor para o casal! “Ai que lindo! Que casal amado, que sorte dos dois, ainda tem duas anjinhas pra celebrar a todo vapor a união”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Que amor mais lindo! Que venham mais mil anos” .

Paternidade!

Recentemente, Joaquim Lopes comentou em conversa com a CARAS Digital sobre seu papel como pai das gêmeas Sophia e Pietra, de um ano e meio.

“É curioso perceber as nuances da personalidade de cada uma das minhas filhas e com isso entender as necessidades específicas de cada uma. A Sophia e a Pietra apresentam bases de personalidade muito parecidas, mas a forma como elas reagem a elas são bem mais distintas e isso é o mais mágico”, contou o ator.