Na véspera do Dia das Crianças, Joaquim Lopes fala sobre ser pai de gêmeas: “É um aprendizado”

Oscar Nucci Publicado em 11/10/2022, às 18h59 - Atualizado às 19h03

Nesta terça-feira, 11, Joaquim Lopes (42) aproveitou a véspera do Dia das Crianças e comentou com a CARAS Digital sobre ser pai das gêmeas Sophia e Pietra, de um ano e meio.

“É curioso perceber as nuances da personalidade de cada uma das minhas filhas e com isso entender as necessidades específicas de cada uma. A Sophia e a Pietra apresentam bases de personalidade muito parecidas, mas a forma como elas reagem a elas são bem mais distintas e isso é o mais mágico”, contou o ator.

O marido da cantora Marcella Fogaça ainda comentou sobre o papel de pai aos 40 anos: “Com os 40 anos, veio uma tranquilidade, uma serenidade que eu vejo como necessária para exercer a função da paternidade. Mudou tudo, perspectivas e sonhos, sendo que absolutamente tudo o que faço é em função da minha esposa e das minhas filhas”.

O ator que também é formado em gastronomia, ainda falou sobre como conciliar o trabalho com o papel de pai das gêmeas. “Mesmo estando longe eventualmente por conta do trabalho, meu principal objetivo é fazer com que minhas filhas se sintam seguras 100% do tempo, pois pode ocorrer o que for, eu e a Célla [Marcella] estaremos sempre lá. A paternidade é um aprendizado contínuo, pois tudo que vemos na teoria em muitos momentos, não se aplica na prática e por isso é necessário estar presente e atento para cada fase e momento de crescimento delas. O exemplo que sempre está na minha casa é o respeito e incentivo de talentos”, refletiu Joaquim.

O pai de Sophia e Pietra ainda comentou que o Dia das Crianças pode e deve ser celebrado todos os dias, assim como os presentes da data: “O presente não tem data específica, todo dia é dia de presentear e surpreender e o ‘brincar’ sempre está presente no dia a dia delas, com leitura, música e pintura”.

Fofura!

Recentemente, Joaquim Lopes apareceu em seu Instagram com um vídeo fofo brincando com as gêmeas em casa.

"Essas minhas filhas mudaram o meu coração. Minhas percepções, meus pensamentos. O simples sempre surpreende né? O simples… precisa de mais nada não, de verdade. Amo vocês duas vezes um infinito de bolinhas de sabão!”, se declarou o ator para as filhas na legenda.