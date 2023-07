Jade Picon exibe vista de invejar em passagem por Atins

No último fim de semana, a influenciadora digital Jade Picon aproveitou seu tempo de folga para fazer mais uma viagem. Acompanhada de seu irmão, o empresário Leo Picon, ela fez curta passagem por Atins, vilarejo nos Lençóis Maranhenses.

Aproveitando o lugar paradisíaco, Jade posou ao pôr-do-sol e exibiu vista de dar inveja. "Amor quando vem sem avisar", escreveu a artista, em inglês, na legenda da publicação. Nas fotos, ela apostou em um vestido de crochê e fez carão para a câmera.

Em seus stories, Jade contou que passou cerca de 48 horas em Atins. Contudo, ela foi embora dessa breve viagem com dor no coração. "Já quero voltar, mas foi assim, surreal essa viagem. Tive que ir embora para trabalhar, mas em breve eu volto", disse ela.

As fotos nos Lençóis Maranhense arrancaram elogios dos seguidores de Jade. "Linda", escreveu a apresentadora Sabrina Sato. "Tá tão serena nessa foto, linda!", enalteceu seguidor. "Que mulher, que vestido maravilhoso", disparou fã. "Arrasou", disse outro.

Na última sexta-feira, 21, Jade Picon se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque alguns internautas notaram semelhanças físicas entre a influenciadora e o atorCillian Murphy, que protagoniza o longa recém-lançado, Oppenheimer.

Tudo começou quando alguns admiradores de Cillian resgataram um ensaio fotográfico antigo, quando o artista, que também estrela a série Peaky Blinders, tinha apenas 27 anos. Até que um internauta brasileiro apontou a semelhança com a intérprete de 'Chiara' na novela da Globo Travessia, no Twitter: “Ele parece a Jade Picon”, escreveu na postagem que viralizou.

