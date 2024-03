Jade Picon aposta em look diferentão em passeio por Miami

Visitando Miami, Jade Picon aposta em look diferentão para passear pela cidade da Flórida e encanta seguidores com novas fotos

Após comparecer à festa de aniversário de Anitta, a influenciadora digital Jade Picon decidiu passar mais alguns dias em Miami, nos Estados Unidos. E nesta quinta-feira, 28, a famosa decidiu atualizar suas redes sociais com cliques encantadores de seu passeio pela cidade da Flórida.

Em seu perfil oficial do Instagram, Jade surgiu com um look diferentão e super fofo para curtir a viagem. A atriz, que esteve no ar com a novela Travessia, da Globo, surgiu com um shorts curtinho e vazado, além de um lindo lenço com estampado, que foi usado como top para turistar a cidade. A morena ainda apostou em uma bolsa moderna, óculos escuros e sandálias de salto para complementar o look.

"Mia", escreveu Jade na legenda da publicação, com direito a um emoji de borboleta. Nos comentários, a ex-BBB recebeu vários elogios de seus seguidores, que amaram as fotos. "Tem mais linda nesse mundão não", escreveu um fã. "O look perfeito", enalteceu outro. "Não me canso de elogiar", apontou mais um.

Confira a publicação:

MC Daniel esclarece sua proximidade com Jade Picon

A influenciadora digital Jade Picon e o cantor MC Daniel estão passando muito tempo juntos e a proximidade levantou suspeitas de um suposto affair entre os dois. No entanto, o funkeiro negou que está envolvido romanticamente com a ex-BBB.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Daniel explicou que sua proximidade de Jade não passa apenas de uma grande amizade. "Ela é uma grande amiga minha, muito carinho e respeito por ela, normal, peguei uma casa no mesmo condomínio dela também, então nada demais", explicou o artista.

A afirmação veio logo após o jornal Extra anunciar que o casal de amigos estão sempre juntos no dia a dia. Segundo o veículo, que conversou com vizinhos de Jade Picon, Daniel está sempre na casa da atriz, uma vez que ambos têm casas no mesmo condomínio, que fica na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anteriormente, MC Daniel viveu um relacionamento com a atriz Mel Maia e, recentemente, se envolveu amorosamente com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. Jade, por outro lado, não assume um relacionamento desde seu término com João Guilherme em 2021.