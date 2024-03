MC Daniel esclarece sua proximidade com Jade Picon: "Nada demais"

Após ser visto várias vezes na casa da influenciadora, MC Daniel esclarece sua proximidade e relação com Jade Picon; saiba mais!

A influenciadora digital Jade Picon e o cantor MC Daniel estão passando muito tempo juntos e a proximidade levantou suspeitas de um suposto affair entre os dois. No entanto, o funkeiro negou que está envolvido romanticamente com a ex-BBB.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Daniel explicou que sua proximidade de Jade não passa apenas de uma grande amizade. "Ela é uma grande amiga minha, muito carinho e respeito por ela, normal, peguei uma casa no mesmo condomínio dela também, então nada demais", explicou o artista.

A afirmação veio logo após o jornal Extra anunciar que o casal de amigos estão sempre juntos no dia a dia. Segundo o veículo, que conversou com vizinhos de Jade Picon, Daniel está sempre na casa da atriz, uma vez que ambos têm casas no mesmo condomínio, que fica na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anteriormente, MC Daniel viveu um relacionamento com a atriz Mel Maia e, recentemente, se envolveu amorosamente com a modelo e ex-BBB Yasmin Brunet. Jade, por outro lado, não assume um relacionamento desde seu término com João Guilherme em 2021.

Yasmin abre o jogo sobre status de relacionamento com MC Daniel

No último dia 14, Yasmin Brunet abriu o jogo sobre como está sua relação com MC Daniel após sua eliminação do BBB 24. Em participação do programa Mesacast BBB, a modelo foi questionada sobre o seu contato com o funkeiro.

"Falei com ele! Ele é maravilhoso, sério. Ele é um grandíssimo amigo. Eu tenho um carinho gigantesco por ele, pela mãe dele, pela família dele, pelos amigos dele", contou a filha de Luiza Brunet.

Ana Clara comentou que o MC puxou torcida para Yasmin permanecer na casa mais vigiada do Brasil, mas a sereia disse ainda não ter visto nada. Logo em seguida, ela foi questionada por Hugo Gloss sobre o status do relacionamento dos dois.

"É só amigo mesmo?", questionou. "Agora é. Só amigo", respondeu ela. "Agora?", insistiu dando risada. "Agora", ressaltou a modelo.