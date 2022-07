Isabella Santoni compartilha cliques em parque de diversão em Orlando: ''De ontem''

Isabella Santoni compartilhou uma série de cliques que fez durante um passeio em um parque de diversões em Orlando

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 17h12

Nesta terça-feira, 12, Isabella Santoni (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir alguns momentos que viveu durante um passeio em um parque de diversões de Orlando.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado do namorado, Caio Vaz (28), aproveitando brinquedos e admirando muito cenários icônicos do lugar.

A loira ainda mostrou com detalhes o seu look do dia, usando um top verde com azul, combinando com um shorts branco arrasador e um boné também branco.

Na legenda, ela escreveu: "Photo dump de ontem".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Meu Deus que perfeição!", escreveu um. "Que incrível!", falou outro. "Amei todas as fotos!", disse um terceiro.

Confira os cliques de Isabella Santoni curtindo um parque de diversões em Orlando: