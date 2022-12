Hotel em que Galvão Bueno está com a esposa tem diárias de até R$ 40 mil

Nas Maldivas, Galvão Bueno e Desirée Soares curtem últimos dias do ano em hotel de luxo que já recebeu outras celebridades

Galvão Bueno (72) e sua esposa, Desirée Soares (53), estão passando alguns dias nas Ilhas Maldivas para aproveitar o fim do ano. Nesta segunda-feira, 26, a empresária mostrou mais detalhes do hotel de luxo em que está ficando, que tem diárias que vão até R$ 40 mil.

O ex-locutor esportivo e sua mulher estão no resort Six Sense Laamu, que já hospedou famosos como Paula Fernandes, Tatá Werneck, Rafael Vitti, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. As diárias do hotel vão de R$ 8 mil até R$ 40 mil.

A opção mais cara é uma vila de 730 metros quadrados com dois quartos, que hospeda até seis pessoas. O hotel oferece spa, restaurante, piscinas, academia, entre outras comodidades. O casal compartilhou fotos fazendo mergulho e relaxando nos arredores da acomodação.

Os dois decidiram fazer a viagem após passar uma temporada no Qatar, para a Copa do Mundo. O casal está no resort desde o Natal, e já publicaram uma sequência de fotos mostrando a estadia no meio do Oceano Índico. "Mais um dia no paraíso com você, Galvão", escreveu Desirée.

DESCOBERTA DO CÂNCER

A esposa do narrador levou um susto no início deste ano ao descobrir um câncer na tireoide. Ela contou que fez a cirurgia para remover o tumor e descobriu que estava no início. Assim, apenas a cirurgia já foi o suficiente para ela se livrar da doença.

"Fiz um ultrassom da tireoide. O Dr. Ricardo Botticini Peres desconfiou e pediu para fazer pulsão. Saiu o resultado e em menos de uma semana fiz a cirurgia com o Dr. Márcio Abrahão para a retirada do tumor", disse ela ao site Gshow.

E completou sobre como se sentiu com a notícia. "Estava bem no comecinho, não precisei fazer nem iodoterapia, então não fiquei muito abalada. Claro que mexeu comigo, mas gratidão a Deus pela vida que eu sempre tive", afirmou.