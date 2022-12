De Anitta a Gisele Bündchen: Veja destinos dos famosos no Natal

Famosos mostraram em suas redes onde vão comemorar o Natal, destinos vão desde ilhas Maldivas até Gramado

O Natal é uma época para celebrar com a família e com pessoas que se ama, independente de onde se esteja –seja em uma viagem ou em casa. Celebridades como a cantora Anitta (29) e a modelo Gisele Bündchen (42) resolveram mostrar em suas redes o local que escolheram para passar o feriado. Confira a seguir o destino dos famosos .

Anitta decidiu passar o Natal nos Estados Unidos, na Flórida, na cidade de Kissimme. Na última sexta-feira, 23, ela compartilhou uma sequência de fotos no parques do local com a presença de alguns amigos, inclusive famosos como a cantora Lexa (27) e o apresentador David Brazil (53). "Como bons brasileiros, foi para cá que viemos passar o Natal", escreveu a cantora.

A supermodelo Alessandra Ambrósio (41) também resolveu passar o feriado nos Estados Unidos. Ela viajou com a família, e todos estão passando o fim de ano curtindo a neve em Montage Deer Valley, no estado de Utah.

O ex-locutor esportivo Galvão Bueno (72) e sua esposa, Desirée Soares (53), foram para as ilhas Maldivas curtir o Natal. Os dois passaram uma temporada no Qatar, para a Copa do Mundo, e agora publicaram uma sequência de fotos mostrando a estadia no meio do Oceano Índico. "Mais um dia no paraíso com você, Galvão", escreveu Desirée.

A top model Gisele Bündchen escolheu o Brasil para passar o feriado. Ela reservou um hotel em Gramado, no Rio Grande do Sul, para comemorar a data com a sua família. Apesar disso, ela compartilhou fotos em sua primeira parada: A Praia Brava, em Santa Catarina. "Recarregando as energias com meus pequenos no meu país", escreveu, na legenda.

As gêmeas do nado sincronizado Bia e Branca Feres (34) irão passar, pela primeira vez, o Natal separadas. Bia ficará em São Paulo, onde mora com seu marido e seu filho, Isaac, à espera do nascimento de Serena. Já Branca irá se reunir com parentes no Rio de Janeiro.

