Giullia Buscacio aparece em foto rara ao lado de namorado em viagem por Paris

Atriz Giullia Buscacio está viajando pela capital francesa com o namorado, Diogo Fialho

A atriz Giullia Buscacio (26) encantou seus seguidores ao surgir em Paris, na França! Acompanhada de seu namorado, Diogo Fialho, ela esteve em Nova York para comemorar seu aniversário, depois foi rapidamente para Boston, também nos Estados Unidos, e passou também por Barcelona, na Espanha.

Curtindo as férias no melhor estilo, a atriz está viajando e desfrutando da companhia do amado. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma foto dela e de Diogo juntinhos, viajando pela capital francesa. “Giu em Paris é crepe na mão e café na outra! Daquele jeitooooo”, escreveu ela na legenda.

Os comentários foram inundados de elogios para a atriz. “Voltem logo! Estamos com saudade!”, comentou uma. “Quando o Aurélio criou a palavra perfeição no dicionário com certeza pensou em você”, elogiou um outro internauta. “Você é incrível!”, exaltou uma conta de fã clube da famosa.

Veja a publicação da atriz Giulia Buscacio curtindo suas férias em Paris:

