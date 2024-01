Giovanna Lancellotti surge em clima de romance com o namorado: "No nosso lugar"

A atriz Giovanna Lancellotti postou várias fotos em clima de romance com o namorado, Gabriel David, durante uma viagem dos dois para Noronha

A atriz Giovanna Lancellotti está curtindo alguns dias de lazer em Fernando de Noronha, e como está longe do namorado, Gabriel David, ela decidiu recordar fotos que os dois tiraram quando estiveram juntos na ilha.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram nesta terça-feira, 9, a artista e o amado aparecem se beijando e também andando de mãos dadas pela praia, enquanto admiram a beleza do lugar. Nas imagens, Lancelloti está usando um biquíni azul e um chapéu de palha. Já Gabriel está de bermuda, boné e óculos escuros.

Na legenda da publicação, Giovanna falou sobre a falta que está sentindo do namorado. "Te amo e tô com saudade de você no nosso lugar", confessou ela. "Tô precisando de você, volta, por favor", pediu o rapaz nos comentários.

Giovanna e Gabriel, vale lembrar, curtiram as festas de Ano-Novo em Alagoas. A atriz chegou a postar algumas fotos aos beijos com o namorado nas redes sociais e se declarou. "Amor para fechar o ano", falou ela.

