Giovanna Lancellotti se declara para namorado: “Para fechar o ano'

Giovanna Lancellotti posou aos beijos com o namorado Gabriel David e declara nas suas redes sociais nesta sexta-feira, 29; confira o post

Giovanna Lancellotti e o namorado, Gabriel David, estão curtindo as festas de Ano-Novo em Alagoas. Na tarde da última quinta-feira, 18, a atriz já havia compartilhado um álbum de fotos no cenário paradisíaco e, nesta sexta-feira, 29, foi a vez de postar um clique com o mozão!

Na imagem, publicada no Instagram, ela posa com um look de crochê todo vazado e aparece aos beijos com Gabriel: "Amor para fechar o ano", declarou na legenda. Horas antes, o empresário também postou uma foto ao lado da amada e escreveu na legenda: "Brasilzão nunca decepciona".

Os seguidores da atriz encheram os comentários de elogios ao casal: “Esse clima de Alagoas não tem igual, lindos”, escreveu uma, “Vocês combinam demaisss, aproveitem”, desejou outra, “Lindos!”, elogiou uma terceira.

Giovanna Lancellotti abre o jogo sobre cenas de sexo em filme

Na pele de Babi em O Lado Bom de Ser Traída, a atriz Giovanna Lancellotti vive, ao lado de Leandro Lima, uma história cheia de amor, ação e sexo. Em entrevista à CARAS Brasil, a dupla de atores se uniu a Camilla de Lucas e falou sobre o título destinado a maiores de 18 anos e a experiência de gravar cenas quentes para o filme da Netflix.

"Ver é mais difícil do que fazer, sabia? Dá mais vergonha", confessou Lancellotti. Na trama, ela dá vida a Babi, uma jovem que descobre estar sendo traída pelo noivo. "As cenas de sexo ajudavam a contar essa história, elas tinham um propósito. Não era uma nudez gratuita, e isso também nos fez sentir mais confortável. Independente de ter essas cenas, não é isso que chama mais atenção. Temos uma boa história, isso dá uma segurança mesmo com a exposição", garantiu. Veja a entrevista completa clicando aqui!