Giovanna Ewbank abre álbum de fotos de viagem em família: "Dias incríveis"

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou os seguidores ao mostrar as fotos de sua viagem para Ibiza, na Espanha

Giovanna Ewbank encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. Ela embarcou com o marido e os filhos para Ibiza, na Espanha, para marcar presença no casamento do ex-jogador Ronaldo Fenômeno com a modelo Celina Locks, e eles aproveitaram para passear pelo local.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora aparece curtindo um os dias ensolarados com Bruno Gagliasso e os três filhos do casal, Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3. Em uns dos cliques em que aparece em um passeio de barco, a loira e a primogênita estão com os looks combinando.

Ao compartilhar as fotos da viagem, Ewbank agradeceu pelos dias ao lado da família. "Obrigada IBIZA! Foram dias mais que incríveis!!! ps: eu ainda tenho mta foto dessa viagem aqui no meu celular… PERGUNTA: Querem que eu poste mais???", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Vale dizer que levar a família para Ibiza sempre foi um desejo de Bruno Gagliasso. O ator falou nas redes sociais sobre estar realizando um sonho, já que viajou para o local várias vezes sem a mulher e as crianças. "Que alegria! Finalmente estou apresentando Ibiza para minha família! Trabalhando na Espanha, vim muitas vezes pra cá e só conseguia pensar neles! Hoje estou muito feliz de estarem curtindo tudo o que eu imaginei viver com eles", contou ele.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Bruno Gagliasso comenta rumores de gravidez de Ewbank

A família do ator Bruno Gagliasso vai aumentar? Na última terça-feira, 26, a apresentadora Giovanna Ewbank levantou suspeitas de uma gravidez após posar olhando para a barriguinha que apareceu menos trincada do que o habitual em um clique.

Após a repercussão, o marido da loira decidiu se pronunciar sobre os rumores através das redes sociais. "A Gioh tá grávida de novo?", perguntou um fã. Apesar de negar os rumores, o ator deixou os seguidores animados com sua resposta: "Adoraria kkkkk", brincou ele. Veja as fotos!