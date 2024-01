Giovanna Antonelli surpreende ao retornar ao Marrocos: ‘Jade está de volta’

23 anos após as filmagens de ‘O Clone’, Giovanna Antonelli deixa seguidores nostálgicos com registros de nova viagem ao Marrocos

Há 23 anos, a atriz Giovanna Antonelli interpretava uma das personagens mais marcantes de sua carreira na novela da Globo, ‘O Clone’. Nesta terça-feira, 03, a artista surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que reviveu o papel da eterna ‘Jade’ durante uma breve viagem ao país onde parte da trama foi filmada, o Marrocos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Giovanna mostrou que aproveitou muito bem as férias de fim de ano e abriu um álbum de fotos de seus últimos dias no país de sua antiga personagem. Entre os registros, a musa apareceu posando em pontos turísticos como jardins e palácios. A atriz, inclusive, usou peças de roupas tradicionais em respeito aos costumes marroquinos.

Na legenda, a musa compartilhou um poema sobre a região, que fica localizada no norte da África: “Oh, Marrocos dos sentimentos! Da gente que encanta. Das músicas que choram. Lamentos inebriantes. Uma viagem calorosa. Que toca corações, as almas. Que nos leva ao paraíso desconhecido. Repleto de doces virgens”, diz um trecho.

“Oh, Marrocos que amo! Marrocos do mundo colorido. Oh, Marrocos dos sabores, do amor. Da vida eterna!”, Giovanna finalizou a publicação se declarando ao país de ‘Jade’. Na novela de 2001, que foi escrita por Glória Perez, ela interpretou uma muçulmana muito apaixonada, mas que enfrentava diversos dilemas religiosos.

Nos comentários, os seguidores se encantaram com os registros e ficaram nostálgicos com o breve retorno da personagem: “Jade está de volta”, disse um seguidor, que recebeu um coração como resposta da artista. “Nossa eterna Jade”, exaltou outro. “Giovanna amou demais. Era uma história linda e muito bem interpretada”, elogiou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Vale lembrar que além da novela proporcionar um sucesso estrondoso para sua carreira, a atriz também encontrou o amor ao interpretar o par romântico com seu ex-namorado, Murilo Benício. Durante os três anos de relacionamento, eles tiveram um filho, Pietro Antonelli, que agora, aos 18 anos, é fruto do amor que começou em ‘O Clone’.

Além do jovem, a atriz também é mãe das gêmeas idênticas Antônia e Sofia, que estão com 13 anos, e são frutos de seu atual casamento com o diretor Leonardo Nogueira. Já Murilo namora com a jornalista Cecília Malan, que é correspondente da Globo em Londres. Ele ainda é pai de Antônio Benício, fruto do antigo relacionamento com Alessandra Negrini.

