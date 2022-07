Giovanna Antonelli mostra sua família se divertindo durante viagem para a Disney: ''Dias felizes e mágicos''

Alerta de mãe-coruja! Giovanna Antonelli posta registros inéditos na Disney e se declara nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 20h35

Giovanna Antonelli (46) está na Disney ao lado de sua família!

Ao finalizar o dia de diversão nesta terça-feira, 19, a atriz decidiu prestar uma homenagem para seus parentes.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de seis registros nos quais é possível ver o quanto a gata, Pietro (17), Sofia e Antônia (11) estão se divertindo.

A primeira foto é da artista esbanjando sua barriguinha sarada nos parques. A segunda, dela com orelhinhas do Mickey. A terceira, das gêmeas ao lado dos ratinhos mais amados do mundo.

O quarto, um vídeo dos personagens desfilando. O quinto clique é de Gio sorridente em um brinquedo. E, o sexto, uma selfie dela com o filho e mais uma pessoa.

“Vivendo dias tão felizes e mágicos em família, que nem dá pra traduzir!”, se derreteu a mãe-coruja no começo da legenda. “Obrigada. Obrigada. Obrigada, Disney, por tanto carinho! Obrigada por tanta dica bacana”.

“Essa experiência com um guia vip na Disney, é o máximo e a única maneira de fazer todas as atrações sem fila!”, revelou ao final.

Confira os cliques de Giovanna Antonelli na Disney com a família: