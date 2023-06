Giovanna Antonelli impressiona com topless em álbum de viagem: “Como pode?”

Atriz Giovanna Antonelli arranca suspiros dos seguidores ao compartilhar registros ousados em Portugal

Nesta sexta-feira, 23, a atriz Giovanna Antonelli usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos de sua passagem em Portugal com direito a muitas selfies e registros em pontos turísticos. Mas um dos cliques acabou roubando a cena: é que ela apareceu de topless enquanto pegava um bronze no hotel.

Giovanna elegeu uma selfie para a capa do álbum publicado em seu feed do Instagram. Mas os seguidores tiveram uma surpresa ao passar para o lado e ver uma foto da atriz seminua no deck do quarto luxuoso em que está hospedada. A atriz dispensou a parte de cima do biquíni e apareceu com o bumbum virado para cima no registro. Nos stories, ela também exibiu um vídeo do topless.

Giovanna Antonelli topless - Reprodução/Instagram

Na sequência, a musa incluiu uma foto em que aparece nua na banheira, coberta de espuma. Além dessas imagens ousadas, Giovanna adicionou algumas selfies em que exibe toda a sua beleza em meio às paisagens de tirar o fôlego: “Photo dump”, ela escreveu na legenda com a bandeira do país europeu.

Os fãs ficaram chocados com os cliques reveladores e fizeram questão de elogiar a artista nos comentários: “Em umas fotinhos é um bebê, em outras é uma grande gostosa, parabéns pela versatilidade”, brincou uma seguidora. “Como pode você ser a mulher mais linda do mundo?????”, indagou um admirador. “Tão maravilhosa”, disse mais uma.

Atriz e empresária, Giovanna fez sua última aparição nas telinhas da Globo na novela ‘Travessia’, como a ‘Delegada Helô’, personagem que foi sucesso há 10 anos em ‘Salve Jorge’.

Giovanna Antonelli se exibe em fotos na banheira:

Giovanna Antonelli abriu um álbum de fotos de sua intimidade durante seus banhos em Portugal. A artista chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos deslumbrantes com uma paisagem perfeita da natureza. Nos cliques, ela aparece coberta de espuma enquanto curte a banheira do hotel luxuoso.