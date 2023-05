Gabriela Prioli deixa seguidores morrendo de inveja com cliques na Itália

Influenciadora digital Gabriela Prioli aproveita dias de folga em viagem pela Itália

Nesta terça-feira, 9, a influenciadora digital e apresentadora Gabriela Prioli (37) usou suas redes sociais para fazer seus seguidores ficarem morrendo de inveja! Curtindo alguns dias de folga, a famosa compartilhou algumas fotos de sua viagem pela Itália, derretendo o coração dos internautas por conta do lindo país europeu.

“Dias italianos”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de uma bandeira da Itália, além de um emoji de macarrão, fazendo referência à primeira foto da postagem, na qual Gabriela aparece comendo um belo prato da massa.

Além disso, a loira compartilhou alguns cliques de seu passaporte com a passagem para o país europeu, outras fotos de comidas maravilhosas que está experimentando, fotos de seus passeios, e muito mais. O álbum de fotos fez com que Prioli recebesse uma enxurrada de elogios.

“Você merece tudo isso e muito mais!”, comentou uma pessoa. “Eu amo uma vida real com um quarto de hotel bagunçado!”, brincou uma outra internauta. “Posta todos os jantares, adoro ver mesas e vinhos”, pediu uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a viagem incrível feita por Gabriela Prioli.

Veja a publicação da influenciadora digital e apresentadora Gabriela Prioli durante sua viagem pela Itália:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)



Relação com o corpo após a gestação

Gabriela Prioli falou sobre sua nova rotina e foi sincera ao dizer de sua relação com o próprio corpo após dar à luz Ava, que nasceu em dezembro do ano passado. "Eu me senti bonita durante a gestação, ainda que estranhasse o meu tamanho e não gostasse muito de não caber em nenhuma roupa. Mas o pós foi bem ruim. Eu me senti horrorosa. Tava muito inchada e aí, junto com o cansaço, foi péssimo. Fiz bastante drenagem linfática quando vim do hospital pra casa", lembrou ela, revelando que já perdeu 12 dos 16 kg que engordou na gestação.