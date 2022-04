Flay abre álbum de fotos de férias em Dubai com Gizelly Bicalho: ''Primeiro dia''

Flay aproveitou o dia em um dos pontos turísticos mais famosos de Dubai ao lado de Gizelly Bicalho

Redação Publicado em 27/04/2022, às 11h23

Poderosa!

Flay (27) está aproveitando a pausa nos compromissos para conhecer as maravilhas de Dubai, nos Emirados Árabes.

Na última terça-feira, 26, a cantora usou as redes sociais para compartilhar detalhes da viagem luxuosa que está fazendo com a também ex-BBB Gizelly Bicalho(30).

Repleta de estilo, a compositora arrasou em uma sessão de fotos em frente ao Burj Al Arab, um dos hotéis mais famosos da cidade.

Em uma das fotos, a sertaneja e a advogada aparecem surpresas com as belezas do local. "Primeiro dia em Dubai, gostaram?", escreveu Flay.

"Linda! Saudades de vocês", escreveu a médica Marcela Mc Gowan (33). "Tão feliz em ver vocês duas assim! QUEM IMAGINARIA!? Minhas lindas!", declarou Daniel Lenhardt (24).

Flay abre álbum de fotos de férias em Dubai com Gizelly Bicalho: