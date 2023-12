Filhos de Ronaldo curtem as férias e semelhança com o pai é destacada

Eles são a cara do pai! Os quatro filhos do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, apareceram juntinhos em foto

Os filhos de Ronaldo Nazário, o Fenômeno, aproveitaram as férias de final de ano para curtirem uma viagem juntos. Os jovens Ronald, Alexander, Maria Sophia e Maria Alice foram descansar em um local no litoral e posaram para uma foto de família.

O clique foi compartilhado por Ronald em seu feed no Instagram e trouxe os quartos herdeiros de Ronaldo Fenômenos lado a lado e sorridentes. “Minhas cria”, brincou ele na legenda.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com as semelhanças de todos eles com o pai famosos. “Ronaldo em várias versões”, disse um seguidor. “Todos são a cara do pai”, afirmou outro. “RonaldoVerso… Lindos”, brincou mais um. “Vocês são todos Ctrl+C e Ctrl+V do seu pai”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Ronald nasceu em 2020 e é fruto do antigo relacionamento de Ronaldo com Milene Domingues. Alexander é fruto do antigo affair do atleta com a fisiculturista Michele Umezu e foi reconhecido após exame de DNA aos 5 anos de idade. Por fim, Maria Sophia, que nasceu em 2008, e Maria Alice, que nasceu em 2010, nasceram da relação do jogador com a empresária Bia Antony.

Atualmente, Ronaldo Nazário é casado com a modelo Celina Locks.

Vídeo raro do casamento de Ronaldo e Celina Locks

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e a esposa, a modelo Celina Locks, surpreenderam os fãs com novas imagens inéditas do casamento religioso deles. A cerimônia aconteceu em Ibiza, na Espanha, com a presença de alguns convidados e familiares.

Nesta segunda-feira, 9, eles exibiram o vídeo com detalhes da cerimônia religiosa, que aconteceu em uma capela. Nas imagens, os fãs podem ver detalhes do vestido de noiva de Celina, o look branco de Ronaldo para o grande dia, os filhos de Ronaldo celebrando o momento especial com o pai e também o momento da troca das alianças.

Na legenda, a noiva falou sobre a união deles. "O casamento religioso é mais do que uma união de corações, é uma celebração da fé, um compromisso com valores compartilhados e um lembrete constante de que o amor e a espiritualidade caminham juntos. É a bênção divina que fortalece os laços e orienta nossos passos, tornando essa jornada matrimonial significativa e sagrada", afirmou ela.