Quem são os quatro filhos de Ronaldo? Conheça os herdeiros do fenômeno do futebol

Ronaldo se tornou assunto após oficializar a união com a modelo Celina Locks na última sexta-feira, 29

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário (47) se tornou assunto na última semana após seu casamento com a modelo Celina Locks (32). Oficializando seu quarto casamento, o ex-atleta é pai de quatro filhos, que estiveram presentes nos dias de cerimônia.

O filho mais velho de Ronaldo é fruto do primeiro casamento do ex-jogador , com Milene Domingues, conhecida como a "rainha dasembaixadinhas". Ronald nasceu em 6 de abril de 2000, em Milão, na Itália. Hoje o jovem é empresário e trabalha como DJ.

O segundo filho do jogador só foi reconhecido como um dos herdeiros aos 5 anos, após um teste de DNA. Alexander é fruto do affair do ex-atleta com a fisiculturista Michele Umezu. Hoje, ele mora com a mãe e costuma encontrar o pai em datas festivas.

Leia também:Ronaldo teve casamento milionário anos antes do matrimônio com Celina Locks; saiba valor

Por fim, do relacionamento de Ronaldo com a empresária Bia Antony nasceram Maria Sophia, em 2008, e Maria Alice, em 2010. Bia foi o terceiro casamento do fenômeno do esporte, e o relacionamento dos dois durou 7 anos, quando decidiram por um fim na relação em 2012.

RELEMBRE CASAMENTOS ANTERIORES DE RONALDO FENÔMENO:

Antes de se casar com Celina o diretor do Cruzeiro já trocou as alianças outras três vezes. A primeira vez aconteceu em 1999, com Milene Domingues, mãe de seu filho mais velho, Ronald. Eles ficaram juntos por três anos e se separaram em 2003.

O segundo casamento do ex-jogador foi com a modelo e apresentadora Daniela Cicarelli. O evento milionário aconteceu em 2005 e foi um dos mais polêmicos da história. Eles ficaram juntos por apenas três meses.

Logo em seguida o mineiro teve um envolvimento com a advogada Bia Antony, com quem teve duas filhas: Maria Sophia e Maria Alice. Eles ficaram sete anos juntos, tornando esse o casamento mais longevo de Ronaldo.