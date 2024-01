Filhos de Junior impressionam em rara aparição com o pai: 'Sandy e Junior 2.0'

Discreto sobre sua vida pessoal, Junior surpreende seguidores ao abrir álbum fotos de viagem de férias ao lado da esposa e os dois filhos

O cantor e músico Junior agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos de uma viagem em família nesta sexta-feira, 26. Discretíssimo sobre sua vida pessoal, ele impressionou ao compartilhar alguns cliques ao lado da esposa, a influenciadora Mônica Benini, e de seus dois filhos, Otto, que está com seis anos, e Lara, de dois aninhos.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Junior compartilhou as fotos especiais da viagem com destino ao México. Para a capa do álbum, o músico escolheu uma foto posando sozinho, mas na sequência, o irmão de Sandy incluiu diversos cliques raros em que aparece aproveitando os dias de descanso ao lado de suas duas crianças.

Entre os registros, os pequenos curtem um mergulho na piscina, posam em cenários paradisíacos em praias e aproveitam alguns passeios na cidade com os pais, que aparecem grudadinhos aos herdeiros em quase todos os cliques. Junior compartilhou apenas uma foto em que os pequenos posam de sozinhos de mãos dadas.

“Às vezes em vez de registrar, eu prefiro viver... esses momentos mais off são muito importantes, ainda mais depois de um lançamento que foi um turbilhão de emoções. seguem alguns (poucos) registros das férias!”, disse o cantor, que explicou sua ausência nas redes sociais e deixou os seguidores encantados com as fotos mesmo sem mostrar o rosto dos pequenos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Junior (@junior_oficial)

Nos comentários, a família de Junior recebeu muitos elogios, assim como mensagens sobre o crescimento das crianças, que já estão bem grandes: “Ahhhh coisa mais fofa. Família linda!!!!!”, disse um admirador: “Sandy e Junior versão 2.0”, outro apontou a semelhança. “Quanta foto linda! Eles cresceram muito”, pontuou um. “Família mais fofa”, disse outro.

Por que Junior não mostra o rosto dos filhos?

Nos registros compartilhados por Junior, não é possível ver detalhes do rostinho de seus filhos com Monica Benini. Isso porque a família decidiu preservar a imagem dos pequenos. Em entrevista ao podcast 'Quem Pode, Pod', o cantor contou que não gosta de mostrar os herdeiros para que eles possam ter a vida o mais normal possível.

"A gente teve essa coisa de sensação de invasão desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente viveu junto. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível”, Junior explicou a decisão de preservar os herdeiros.