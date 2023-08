Filha de Gisele Bündchen rouba a cena em fotos com o pai

Ela cresceu! Vivian Lake, filha de Gisele Bündchen e Tom Brady, curte viagem com o pai para a África enquanto a mãe está no Brasil

Enquanto a modelo Gisele Bündchen está no Brasil para cumprir uma agenda profissional, a filha caçula dela, Vivian Lake, foi viajar com o pai, o jogador de futebol americano Tom Brady. A menina apareceu se divertindo muito durante os passeios pela África ao lado do pai e esbanjou a sua beleza nas fotos compartilhadas nas redes sociais.

Tom abriu um álbum de fotos e mostrou momentos da filha caçula durante a viagem especial. Eles fizeram safáris pela África e conheceram as lindas paisagens da região. Na legenda do post, ele contou mais sobre como foi a viagem.

"Que viagem incrível para o continente mais incrível…África. Foi outro lembrete especial de que a vida é verdadeiramente sobre relacionamentos e memórias... Acordar com o nascer do sol e partes intocadas de nosso belo planeta, testemunhar esses animais em toda a sua glória, ver como pessoas diferentes podem viver com verdadeira alegria e felicidade continua me trazendo grandes lições de aprendizado. Qualquer pessoa que me conhece sabe que adoro citações... Tenho duas em mente com as quais quero começar o próximo parágrago. Eles são profundamente significativos para mim e talvez você goste deles também!", disse ele.

E completou: "“A vida que você leva, é a lição que você ensina”. “Se eu não for por mim, quem será por mim? Se não sou para os outros, o que sou eu?”. Eu os tenho em mente há algum tempo e continuarei a trazê-los comigo nesta jornada da vida. Obrigado a todos por seu amor e apoio nestes primeiros 45 anos... Estou vivendo os próximos dias um de cada vez, focando em ser o melhor de mim para mim e para os outros, e viver uma vida de integridade e propósito".

A festa de aniversário de Gisele e Patricia Bündchen

No último dia 20 de julho, a modelo Gisele Bündchen comemorou seus 43 anos com a irmã gêmea, Patricia Bündchen. Neste sábado, 22, a top model então compartilhou cliques raros de sua intimidade com a família para mostrar como foi a celebração de aniversário.

Nos registros, a loira revelou que elas viajaram com as filhas e fizeram uma viagem apenas de meninas. Para um local frio, com montanha e lago, Gisele Bündchen e Patricia Bündchen curtiram com suas hedeiras.

"Queria agradecer a todos que tiraram um tempinho para parabenizar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com minha irmã gêmea e nossas pequenas. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor", escreveu a top model brasileira sobre o aniversário.

A festa simples que fizeram durante a viagem contou com um bolo de chocolate com morangos e a presença de alguns integrantes da família, incluindo a filha de Gisele, Vivian Lake. A família parecia estar a bordo de um iate, mas não deram mais detalhes.