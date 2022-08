Fernanda Rodrigues relembra visita especial que fez ao Cristo Redentor: ''Transbordei de amor e emoção''

Fernanda Rodrigues falou com carinho de uma visita especial que fez ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 4, Fernanda Rodrigues (42) decidiu usar suas redes sociais para lembrar com carinho de uma visita especial que fez ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A atriz publicou uma sequência de fotos onde ela aparece sozinha em frente ao monumento, em um dia super ensolarado e com muitas nuvens no céu, enquanto usava um vestido verde estiloso, combinando com um boné preto.

Na legenda, Fernanda falou da emoção de poder fazer um passeio em uma das Sete Maravilhas do Mundo: "TBT do dia que eu transbordei de amor e emoção nessa maravilha do mundo! Com um mar de nuvens e um céu azulzinho! Arrasta as fotos pra ver que sonho!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Quantas fotos lindas!", escreveu um. "Que sorte!", falou outro. "Uma deusa nos braços de Jesus!", disse ainda um terceiro.

Algumas famosas, amigas de Fernanda, também não se aguentaram e deixaram seus elogios: "Que fotos!", disse Miá Mello (41). "Só digo uma coisa: Goxtosa! E tenho dito!", escreveu Mari Bridi (36).

Confira as fotos de Fernanda Rodrigues curtindo uma visita ao Cristo Redentor:

Fernanda Rodrigues curte momento carinhoso ao lado dos filhos

Recentemente, Fernanda Rodrigues decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado dos filhos, Luisa e Bento.

A atriz publicou uma série de fotos onde ela aparece coladinha aos herdeiros, enquanto davam um longo abraço e sorriam para a câmera.

