Fernanda Rodrigues curte momento carinhoso com os filhos, Luisa e Bento

Fernanda Rodrigues arrancou uma chuva de elogios ao surgir em um momento carinhoso ao lado dos filhos, Luisa e Bento

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 17h50

Nesta terça-feira, 19, Fernanda Rodrigues (42) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado dos filhos, Luisa (12) e Bento (6).

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com os pequenos, em um longo abraço, enquanto davam largos sorrisos para as câmeras.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Férias!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que delícia!", disse um. "Lindos de viver!", falou outro. "Que amor!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Fernanda Rodrigues curtindo um momento carinhosos ao lado dos filhos, Luisa e Bento:

Novo membro da família!

No último mês de junho, Fernanda apresentou para o fãs o mais novo membro de sua família, o cachorrinho Oreo.

A atriz fez uma série de cliques com o animalzinho, onde ela e seus herdeiros aparecem brincando e fazendo carinho no bichinho que ganhou todos da família com muita facilidade.

"E a nossa família cresceu... Bem vindo: Oreo!", escreveu ela na ocasião.