Fernanda Paes Leme curte passeio de canoa em momento romântico ao lado de namorado

Apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme compartilha fotos de seu passeio ao lado de noivo, Victor Sampaio

A apresentadora e atriz Fernanda Paes Leme (39) decidiu aproveitar alguns dias de seu descanso merecido para viajar ao lado de seu noivo, Victor Sampaio. Através de suas redes sociais, a famosa aparece de biquíni curtindo um passeio de canoa ao lado do amado.

“Safadinha do verão”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, se referindo ao novo da embarcação em que posou para as fotos. A apresentadora do “Quem Pode, Pod”, ao lado de Giovanna Ewbank, surgiu com um biquíni preto, completando o look com óculos escuros e um lenço em sua cabeça.

Além disso, ela ainda apareceu em diversas fotos em um clima super romântico ao lado do noivo. Em uma, eles aparecem se beijando, já em outra, aparecem apenas fazendo carão e encarando a lente da câmera que registrou os pombinhos.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios à beleza escultural da atriz, além da beleza do casal. “Amei o nome do barco”, brincou a influenciadora Thaynara OG. "Ai que delícia de verão!”, exaltou uma seguidora. “Amei o lenço com óculos”, elogiou uma terceira internauta. Além das milhares de carinhas apaixonadas e corações enviados à atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)



FERNANDA PRESTOU HOMENAGEM PARA GALVÃO BUENO

Depois de momentos de muita emoção na Copa do Mundo do Catar, Fernanda Paes Leme usou sua rede social para compartilhar uma homenagem super especial para o narrador Galvão Bueno (72). Em sua publicação, ela fez questão de ressaltar a importância dele na história do futebol.

"Haja coração pra se despedir de Galvão Bueno! Vai começar a Última narração em Copa Do Mundo desse ícone do esporte, pode isso Arnaldo? Bem amigos, você pode até preferir assistir futebol em outro lugar, mas duvido que na vida não tenha assistido um jogo na voz dele, que (se você não for super jovem) não tenha gritado junto: sai que é suaaaaaa Taffarel!", começou.

"Olha o que ele fez, estreou na copa em 74 pela Band, depois 78, seguiu em 82 já na Globo, 86, 90, 94 (lembram daquele abraço clássico com Pelé gritando é TETRAAAAA??), até hoje 2022! É teste pra cardíaco! Mesmo não tento ecoado o grito de hexa, que seja uma despedida inesquecível… Você é uma lenda Galvão e como todo grande craque merece sair de campo com muitos Aplausos! Acabouuuu! Acabouuuuu! Obrigada, tio Galvão!", agradeceu a artista.