Esposa de Lucas Paquetá ganha elogio do jogador ao posar de biquíni

Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, da Seleção Brasileira, aproveita dia em clube de praia em Doha

A nutricionista Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá (25), está no Catar para acompanhar de pertinhos os jogos do amado pela Copa do Mundo 2022. E nesta quinta-feira, 1, ela decidiu mostrar que aproveitou os momentos de lazer para curtir um clube que tem uma praia privilegiada.

Duda mostrou em alguns registros o tempo que passou em West Bay, um famoso bairro de Doha, capital do Catar. Em seu Instagram, ela posou com um biquíni rosa, completando o visual com uma canga estampada e óculos de sol.

Em uma das fotos, também, Duda aparece ao lado de Filippo, filho caçula furto de seu relacionamento com Paquetá, meio-campista da Seleção Brasileira, com coletes salva-vidas. Além dele, o casal também é pai de Benício.

A beleza de Duda não passou despercebido por Lucas. “Minha gatinha”, escreveu o jogador de futebol na legenda da publicação da esposa, que ganhou um elogio mais que especial do atleta. “A segunda foto: tudo para mim”, comentou uma outra internauta, elogiando o filho do casal.

Veja a publicação de Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, aproveitando a praia do Catar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Fournier (@dudafournier)



Copa do Catar

A influenciadora está mostrando todos os detalhes da viagem em suas redes sociais, ela e os filhos estão acompanhando os jogos lá do país do Oriente Médio, fazendo muitos passeios e explorando a cultura do lugar!

O casal formado entre Duda e Lucas sofreu com boatos de que o jogador teria traído a nutricionista. Porém, ele nega. "Hey você, que fica inventando um monte de coisas sobre minha vida, é inveja isso tudo? Hahaha eu sei que é. Aliás, se eu fosse vocês eu também teria! Estão vendo essa menina linda? Não troco por nada, nem ninguém. Não percam tempo querendo inventar coisas sobre minha vida! Sou muito feliz e completo com meu amor".