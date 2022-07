Em Trancoso, Sheila Mello vive momento romântico com o namorado, João Souza

Sheila Mello compartilhou um clique romântico com o namorado, João Souza, durante viagem que fizeram para Trancoso

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 15h17

Nesta segunda-feira, 11, Sheila Mello (43) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu com o namorado, João Souza (34), durante uma viagem por Trancoso.

A dançarina publicou um clique onde ela aparece a beira-mar, coladinha com o amado, enquanto usava um maiô verde-água estiloso e ele uma sunga preta.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Êê Nordeste bom para eu gostar. Viemos passar uns dias em Trancoso, aproveitar as praias paradisíacas e esse mar quentinho quentinho".

Ao ver o post, João não perdeu tempo e se derreteu pela amada escrevendo: "Te amo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Casal top!", falou outro. "Lindos! Aproveitem!", escreveu ainda um terceiro.

Confira os clique romântico que Sheila Mello fez ao lado do namorado, João Souza: