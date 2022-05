Em Nova York, Thales Bretas passeia de barco com os filhos: "Tanto amor"

Thales Bretas postou uma foto do passeio de barco que fez com Romeu e Gael

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 21h24

Thales Bretas (34) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique de sua viagem com os filhos, Gael e Romeu, de 2 agosto.

O viúvo de Paulo Gustavo (1978 — 2021) está em Nova York, nos Estados Unidos, e mostrou um passeio de barco no Central Park que fez na companhia dos herdeiros e de sua mãe, Solange Bretas.

"Não precisa nem de filtro! Com tanto amor e ralação!", afirmou o médico dermatologista na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelo registro. "Que coisa mais linda", disse uma internauta. "Olha a carinha deles. Que fofura", comentou outra. "Muito amor envolvido", afirmou uma seguidora. "O amor está muito claro na foto. Deus abençoe grandemente vocês família", falou uma fã.



Ingrid Guimarães mostra encontro com Thales

Curtindo uma viagem merecida para Nova York, Ingrid Guimarães (49), Thales Bretas e Solange Bretas posaram juntos em clique especial. A atriz usou as redes sociais para compartilhar um clique ao lado do amigo e da mãe dele.

O trio foi assistir ao musical SIX na Broadway e registrou o dia com um clique especial tirado diretamente de Nova York. "Meu date com meu gatinho e a mãe dele em New York City", declarou.

