Em Noronha, Eliezer compartilha fotos de mergulho com tubarões: “Teriam coragem?”

O ex-BBB e namorado de Viih Tube, Eliezer publicou fotos de mergulho com tubarões durante viagem a Fernando de Noronha

Nesta quinta-feira, 26, Eliezer (32) surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em que mergulhava com tubarões.

O ex- BBB mostrou seu espírito aventureiro ao mergulhar nas águas de Fernando de Noronha e nadar com tubarões e tartarugas.

“ Cuidado o tubarão vai te pegar. Tubarão te amo. Vocês teriam coragem? Ps: Que saudade que eu tava de mergulhar”, escreveu o participante do BBB 22 na legenda das fotos publicadas.

Os seguidores do namorado de Viih Tube (22) elogiaram as fotos! “Essa foto ficou animal”, comentou um fã. E outra seguidora escreveu: “Amei as fotos”.

Fãs do futuro papai de Lua ainda comentaram sobre a coragem de nadar ao lado de tubarões. “Já fiz mergulho, mas perto de tubarão não teria coragem”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “O ‘Noronhe-se’ tá radical”.

Ainda nesta quinta-feira, a namorada de Eliezer, Viih Tube esbanjou beleza em suas redes sociais ao exibir a barriga de grávida posando só de biquíni.

A mamãe de Lua apareceu toda natural em selfie e recebeu elogios de seguidores e famosos, como Deolane Bezerra.