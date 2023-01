Viih Tube exibe barriga de grávida e esbanja beleza ao posar de biquíni: “Iluminada”

A influenciadora Viih Tube esbanjou beleza ao surgir apenas de biquíni na reta final da gestação da primeira filha Lua

Nesta quinta-feira, 26, Viih Tube (22) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto exibindo a barriga de grávida de sua primeira gestação.

A futura mamãe de Lua surgiu posando com apenas um biquíni branco e pouca maquiagem. Com a cara no sol, a participante do BBB 21 não legendou a selfie em que aparecia com a mão na barriga.

Nos comentários do post, a namorada do ex-BBB Eliezer (32) foi elogiada pela advogada e participante de “A Fazenda”, Deolane Bezerra: “Linda, linda”.

Os fãs de Viih também adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários. “Lindaa, a gravidez te deixou tão iluminada”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Já te disseram o quanto você está linda gestando a Lua?”.

“Perfeitass”, elogiou uma fã. E outra seguidora exaltou a beleza de Viih Tube ao escrever: “A mamãe mais linda de 2023”.

Deslumbrante!

Nesta última terça-feira, 24, Viih causou comoção ao posar novamente de biquíni. Em Fernando de Noronha, a influenciadora apareceu deitada na praia com um biquíni marrom.

"Eu e ela tomando nossa vitamina D do dia", escreveu a loira na legenda da publicação, fazendo referência à filha Lua.