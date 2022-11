Em clima de romance, Carla Diaz compartilha momentos de viagem a Itália com o noivo

Após ficarem noivos, Carla Diaz e Felipe Becari estão curtindo férias na Itália e a atriz compartilhou com seus seguidores alguns momentos da viagem

Nesta quinta-feira, 10, Carla Diaz apareceu em clima de romance com o noivo Felipe Becari ao compartilhar momentos de sua viagem de férias na Itália.

Em seu Instagram, a atriz mostrou que saiu de Milão, onde o casal estava anteriormente, e foi para a cidade de Verona.

Entre os pontos turístico de Vernona, está a Casa de Julieta, local que teria inspirado William Shakespeare a escrever sua obra-prima Romeu e Julieta. O imóvel também foi cenário do filme “Cartas Para Julieta”.

Na casa visitada pelos noivos, também fica localizada uma estátua de bronze de Julieta, e diz a lenda que se um visitante tapar o seio direito da estátua, terá sorte no casamento. A noiva Carla tirou a foto seguindo a superstição e escreveu na legenda: “Já tô com sorte no amor, mas melhor garantir né?”.

O look da artista era uma atração a parte! Carla vestia um casaco branco de lã e boina da mesma cor. Para complementar o look, ela usava na parte de baixo um vestido curto preto e longas botas pretas.

Milão!

Carla e Felipe passaram o primeiro dia de viagem em Milão! Apesar de terem passado perrengue com as malas, curtiram bons momentos na Itália.

A atriz compartilhou nas suas redes sociais fotos e vídeos comendo uma pizza originalmente italiana, visitando pontos turísticos e fazendo um tour pelo seu quarto de hotel para que os seguidores vissem todos os detalhes.