Carla Diaz mostra detalhes de férias chiquérrimas em Milão, na Itália

Carla Diaz resolveu passar as férias em Milão, na Itália, e mostrou detalhes do seu quarto chiquérrimo

CARAS digital Publicado em 09/11/2022, às 15h53

A atriz e ex-BBB Carla Diaz (31) desembarcou em Milão, na Itália, na última terça-feira, dia 08, após fazer mistério para os seus seguidores, sobre o destino escolhido para a sua viagem de férias.

Apesar de passar aquele famoso ‘perrengue chique’ no aeroporto, por ficar sem uma de suas malas, ela aproveitou os primeiros dias na cidade acompanhada do noivo Felipe Becari (35), comendo uma pizza originalmente italiana, visitando pontos turísticos e fazendo um tour pelo seu quarto de hotel para que os seguidores vissem todos os detalhes.

Segundo a atriz, o hotel é tradicional, assim como sua decoração, e grandes personalidades, como Madonna e a própria Rainha Elizabeth II, já se hospedaram por lá.

O casal também ganhou uma homenagem, em forma de macarons e biscoitos, para comemorar o noivado.

Veja algumas fotos:

Carla Diaz come pizza diretamente de Milão, na Itália - Instagram

Carla Diaz e Felipe Becari estão noivos

O político Felipe Becari pediu a atriz Carla Diaz em casamento e anunciou a novidade através das suas redes sociais com uma publicação e um texto romântico: “ELA DISSE SIM! Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo?”, escreveu.

“Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo, Felipe Becari", finalizou Felipe, que presenteou Carla com um anel da marca Tiffany, que com o número mínimo de quilates, já custa mais de R$ 37 mil.