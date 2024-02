Em Aspen, Mariana Rios vence o medo e realiza sonho de esquiar na neve

Curtindo as férias nos EUA, a atriz e apresentadora Mariana Rios dividiu com os seguidores das redes sociais que realizou seu sonho de esquiar na neve

Mariana Rios usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para compartilhar algumas fotos de sua viagem. A atriz, cantora e apresentadora está curtindo as férias em Aspen, nos Estados Unidos, e aproveitou para realizar seu sonho de esquiar na neve.

"Minha infância foi simples, porém enriquecedora! Nela eu experimentei valores de uma essência regada por amor, aprendizado e luta. Meu mundo externo era a pequena cidade, os amigos da rua, as férias em lugares próximos na casa de familiares. Mas meu mundo interno se expandia a partir do momento em que, olhar para o céu, e não enxergar sua finitude, fantasiava a ideia de conquistas inimagináveis", disse ela no começo do texto.

Em seguida, Mariana falou sobre o sonho que tinha de esquiar na neve. "Me lembro que, aos 22 anos, começando os trabalhos na televisão, viajei pela primeira vez de avião. Não dormi durante a noite toda tamanha ansiedade. Nessa época, não tínhamos tantas imagens disponíveis quando se tratava de lugares pelo mundo, assim como temos hoje na internet e redes sociais. E quando esse contato maior com a possibilidade de diferentes paisagens, vidas, culturas, lugares, me foi apresentado, eu fiquei totalmente encantada ao ver alguém esquiando na neve. E aquilo ficou na minha cabeça com a certeza de que um dia eu realizaria tal desejo."

"Então, há 10 anos, eu, nesse mesmo local, olhei para o alto dessas montanhas e ao ver as pessoas esquiando por paisagens deslumbrantes, pensei: Eu jamais conseguirei fazer isso. Mas essa frase nunca coube em minha forma de ver a vida. Então decidi não somente olhar, mas quem sabe, tentar! Na época, vi que aquilo não era pra mim, e sim para aqueles que nasceram com mais oportunidades que eu. Que tiveram a chance de começar quando criança, sem o medo que carregamos nas costas durante a fase adulta. E desisti", confessou.

"Quando voltei para o Brasil, aquele pensamento ainda me incomodava. Foi aí que eu percebi que quem estava construindo a muralha do medo, insegurança e bloqueio era eu mesma. Que o mundo está aberto para todos nós todos os dias. E somos nós quem escolhemos o que vamos ser, quem vamos ser e onde vamos chegar. Ou melhor, até onde! Conseguir ficar de pé no Ski antes chamado insegurança, deslizar pela neve quem um dia foi o bloqueio e descer sob a inclinação da montanha antes vista como medo, me faz compreender que na vida a perseverança e a paciência, ao serem deixadas de lado, se tornam reflexo do tempo perdido", acrescentou.

Mariana completou a postagem desejando vencer outros medos. "Que eu possa vencer dia após dia aquilo que por tantas vezes pensei ter sido vencida. E que eu viva a vida como as abelhas. Sem saber da impossibilidade de seu voo, já que suas asas tem um tamanho menor que seu corpo, elas simplesmente voam! E fazem mais que isso: produzem o delicioso mel. Se pensássemos na frase do poeta Jean Cocteau que diz “não sabendo que era impossível, foi lá e fez”, quem sabe a possibilidade para todo e qualquer sonho fosse certa? Espero poder viver assim. Como as abelhas. Sem pensar no que é possível ou impossível. Apenas voar o vento de cada dia e sentir nos lábios o doce gosto do mel."

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios ostenta corpão sarado

Recentemente, Mariana Rios chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques em meio à natureza. A atriz e apresentadora aproveitou o dia ensolarado para visitar a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e arrancou suspiros ao exibir seu corpo escultural ao se refrescar em uma cachoeira. Veja os cliques!