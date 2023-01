Eliana mostra reencontro com Padre Fábio de Melo em viagem: ''Deus te abençoe''

Após curtir férias em família, apresentadora Eliana celebra reencontro com o amigo Padre Fábio de Melo durante viagem de avião

A apresentadora do SBTEliana (50) curtiu as férias na companhia da família nos Estados Unidos! Após a viagem, a artista teve um encontro especial e fez questão de dividir com os fãs!

Depois dos dias de descanso com o marido, Adriano Ricco, e os herdeiros Arthur, de 11 anos, e Manuela, de 5, a famosa encontrou ninguém menos que o amigo Padre Fábio de Melo (51) no voo de volta.

Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou com os seguidores o registro do momento dos dois coladinhos.

"'O metro quadrado mais caro do mundo é o que nos permite estar ao lado dos que amamos". Esse avião estava cheinho de amor. Sempre bom te encontrar querido @pefabiodemelo. Deus te abençoe", disse Eliana ao legendar a imagem.

Nos comentários, o padre também comemorou o encontro com a amiga e agradeceu pelo carinho. "Obrigado pelo carinho, minha amiga querida. Foi muito bom reencontrá-la", disse ele.

Confira Eliana com Padre Fábio de Melo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana diverte ao exibir reação da filha durante passeio na neve

A apresentadora Eliana está aproveitando viagem de férias com a família e divertiu os fãs na web ao compartilhar um momento com a caçula!

Em Pocono Montains, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a loira surgiu ao lado de Manuela, de 5 anos, fruto do casamento com o diretor de televisão Adriano Ricco, durante passeio na neve. A artista publicou um vídeo em seu feed no Instagram mostrando a reação da pequena com o momento. "Mamãe me garantiu que era legal", brincou Eliana ao legendar a publicação, arrancando risadas dos seguidores.

"Acho que só a mamãe que gostou", "HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA se a palavra desespero tivesse rosto, seria o da Manu nesse vídeo", "Coitada kkkkkkkkkkk", "Ela não viu a hora que acabou kkk", "A carinha dela", "Kkkkkkkkkkkkkkkk melhor pessoinha, bem caras e bocas igual a mãe… Adooooro", disseram.

