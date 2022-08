Duda Nagle relembra lindos registros da viagem em família para as Bahamas

Em clima de nostalgia, Duda Nagle abriu um álbum de fotos da viagem com a esposa e a filha para as Bahamas

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 12h11

Duda Nagle (39) aproveitou o clima de TBT desta quinta-feira, 25, para relembrar a viagem em família para as Bahamas. Com um vídeo, o ator juntou vários registros com Sabrina Sato (41) e Zoe (3) no local e encantou os seguidores.

O trio esbanja beleza e muito amor com fotos nas águas cristalinas do destino paradisíaco. "TBT das Bahamas", escreveu ele na legenda da publicação.

A mãe do artista, Leda Nagle (71), não aguentou as imagens e rasgou elogios. "Lindos e queridos!", disparou ela.

E claro que os admiradores também fizeram questão de comentar. "Lindos", "A Zoe está cada dia mais linda", "Amo demais uma família", "Como são lindos juntos", disseram eles.

DUDA NAGLE MOSTRA ZOE MERGULHANDO E IMPRESSIONA

O ator Duda Nagle (39) mostrou um vídeo encantador com a filha Zoe (3), fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato (41). No registro, ele apareceu nadando com a pequena, que deu um show de habilidade embaixo da água. Na piscina do condomínio onde moram em São Paulo, pai e filha apareceram fazendo vários mergulhos. Alguns inclusive eles fizeram para pegar objetos no chão da piscina. Sem medo, Zoe brincou e surpreendeu ao mostrar que já sabe nadar.

