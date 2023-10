Dira Paes arranca suspiros ao renovar o bronze na floresta: "Espetáculo"

Atriz Dira Paes impressiona seguidores ao caprichar nas poses para exibir seu bronzeado durante uma viagem ao norte do país

Na tarde desta sexta-feira, 13, a atriz Dira Paes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar algumas fotos tomando sol. Embora costume manter discrição sobre sua vida pessoal, a artista abriu um álbum com cliques inéditos de uma viagem ao norte do país, e conquistou muitos elogios ao se exibir renovando o bronzeado.

Aproveitando um dia quente no cenário nacional, Dira, que ficou marcada por seu papel como a apaixonante 'Filó' no remake da novela 'Pantanal' da Globo, chamou a atenção ao caprichar nas poses. Ela usava um biquíni preto com detalhes brancos, enquanto se deitava em um píer improvisado situado em uma lagoa em meio à floresta.

Além de surgir de frente e costas enquanto se bronzeava, a musa também posou se refrescando dentro d’água. Além disso, ela aproveitou para exibir o resultado com o corpaço beijado pelo sol em sua hospedagem. Por fim, a artista, que ganhou notoriedade nacional interpretando a 'Solineuza' da série 'A Diarista’, dividiu registros de tirar o fôlego da paisagem natural.

Na legenda, Dira manteve a discrição sobre a viagem: “Sextou na floresta”, escreveu a esposa do diretor Pablo Baião, com quem oficializou a união há quase 18 anos. Vale lembrar que os artistas têm dois herdeiros juntos, Inácio, de 15 anos, e o pequeno Martim, que está com 7 anos. Inclusive, na última quinta-feira, 12, a atriz dividiu um registro raro dos herdeiros para celebrar o Dia das Crianças:

Os cliques na floresta também não passaram batido entre os seguidores da atriz! Amigos e admiradores fizeram questão de deixar muitos elogios nos comentários: “Paraíso”, disse Fafá de Belém. “Linda”, exaltou Ingrid Guimarães. “Poderosa é ela”, disparou um terceiro. “Que paisagem linda”, elogiou mais um. “Espetáculo”, escreveu outro.

Dira Paes dá show de beleza em passeio de barco:

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Dira impressiona ao surgir em uma paisagem natural. A artista, que está sempre viajando para conhecer as beleza nacionais, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques recentemente durante um passeio de barco em meio a Amazônia; confira os registros.