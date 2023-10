Dira Paes dá show de beleza natural em passeio de barco: “Delícia”

A atriz Dira Paes arrancou suspiros dos seguidores ao surgir deslumbrante em novos cliques de viagem à Amazônia

A atriz Dira Paes deixou seus seguidores nas redes sociais sem fôlego nesta sexta-feira, 06, ao abrir um álbum de fotos deslumbrantes de sua viagem à Amazônia. Entre os cliques, a ‘Filó’ do remake da novela ‘Pantanal, da Globo, exibiu toda a sua beleza natural ao posar durante um passeio de barco pelas águas nacionais.

Nos registros publicados em seu feed do Instagram, a artista apareceu usando um maiô roxo e uma canga colorida na proa da embarcação. Dira mostrou que aproveitou e muito o passeio ao surgir sorridente em seus melhores ângulos em todos os registros. A musa ainda acrescentou algumas imagens das paisagens naturais.

Na legenda, Dira citou uma canção para descrever o trajeto: “Como diz a letra da Dona Onete, esse é o nosso Banzeiro... É água de chuva, é água de cheiro…Banzeiriouuuuu em nossas águas”, escreveu a esposa do diretor Pablo Baião, com quem tem dois filhos, Inácio, de 15 anos, e o pequeno Martim, que está com 7 anos.

Dira acumulou elogios de seguidores e amigos nos comentários da publicação: “Delícia”, escreveu a atriz Lucy Alves. “Linda Dira!”, declarou a artista Marina Moschen. “Quando a modelo tem total pertencimento com o cenário”, uma admiradora exaltou a paisagem. “Eita, mas é linda demais”, disse mais um seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Dira impressiona ao surgir em uma paisagem natural. A artista, que está sempre viajando para conhecer as beleza nacionais, causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques recentemente. Nos registros, a musa esbanja beleza ao dar close em uma praia deserta no nordeste brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Look de Dira Paes chama atenção:

Dira Paes chamou atenção ao apostar em um look nada básico para curtir uma noitada no mês passado. A esposa do diretor Pablo Baião apostou em um vestido todo preto, com um recorte estratégico nos seios, e deixou os fios soltos. "Quando a sexta pede um pretinho nada básico!", escreveu na legenda da publicação, ao fazer algumas poses na escada; confira o look de Dira.