Com recorte estratégico, look de Dira Paes chama atenção: "Pretinho nada básico"

A atriz Dira Paes ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar seu look

Dira Paes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar algumas fotos do seu look. A atriz, que interpretou a personagem Filó no remake da novela Pantanal, da TV Globo, esbanjou toda a sua beleza ao mostrar a produção.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 18, a artista mostrou que já está preparada para curtir a noite. A esposa do diretor Pablo Baião apostou em um look todo preto, com um recorte estratégico nos seios, e deixou os fios soltos. "Quando a sexta pede um pretinho nada básico!", escreveu na legenda da publicação, ao fazer algumas poses na escada.

A produção de Dira ganhou elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Pretinho nunca decepciona", afirmou outra. "Dira, de uma beleza que suspira", falou um fã. "Uma deusa", comentou outra. "Uma das mais lindas atrizes do nosso Brasil", escreveu uma admiradora.

Recentemente, a atriz causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais ao compartilhar alguns cliques esbanjando beleza. Discreta em sua vida pessoal, ela abriu uma rara exceção e mostrou que aproveitou seu dia livre para renovar o bronzeado e dar close em uma praia deserta no nordeste brasileiro. Nos registros, Dira surgiu sorridente, vestindo um biquíni marrom com detalhes em branco, além de óculos escuros e alguns colares.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes relembra últimos momentos com a mãe

Na última quarta-feira, 16, Dira Paes decidiu resgatar alguns registros de um dos últimos momentos com a mãe Flor Paes, que faleceu aos 90 anos em fevereiro, durante uma internação em um hospital. "Ontem foi aniversário de Abaetetuba e trago essa lembrança tão especial, minha última ida à cidade com minha mãe", disse ela em um trecho da postagem. A artista, aliás, é natural de Abaetetuba, no Pará. Confira a publicação!