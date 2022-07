De vestido fendado, Carol Dias encanta ao visitar ponto turístico da Itália: ''Muito estilosa!''

Modelo Carol Dias, esposa do ex-jogador Kaká, mostra cliques de visita a ponto turístico durante viagem para a Itália

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h10

A modelo Carol Dias (26) está curtindo sua primeira vez na Itália na companhia da família! A esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40) abriu álbum de fotos da viagem.

Nesta terça-feira, 12, a influenciadora digital, que está acompanhada do marido e da filha do casal, Esther, de um ano, compartilhou registros de sua visita a um dos pontos turísticos mais famosos da cidade de Roma, a Fontana di Trevi, a maior construção de fontes barrocas do país.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, Carol apostou em um look poderoso para o passeio. De vestido rosa cheio de recortes e fenda de sua marca de roupas, ela recebeu chuva de elogios dos fãs ao posar deslumbrante no local, completando o visual com sandália gladiadora vermelha e bolsa branca.

Na legenda, Carol escreveu apenas o nome do local: "Fontana Di Trevi".

Nos comentários, os seguidores elogiaram a gata. "Que musa", disse Maisa. "Uma Barbiee", "Você é muito estilosa", "Linda demais", "Absolutamente maravilhosa", "Essas paisagens combinam tanto com você", destacaram os internautas.

Carol Dias explode o fofurômetro com cliques de Esther

Carol Dias encheu seu feed de amor ao postar cliques encantadores da filha, Esther. A pequena surgiu toda estilosa com blusinha estampada, shorts branco, tênis e lacinho na cabeça, fazendo poses fofas. "A mini modelo!", "Muita lindeza!", "Igual a mãe linda demais. Cheia de estilo", babaram os seguidores.

Confira as fotos de Carol Dias durante viagem para a Itália: