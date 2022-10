De look todo jeans, Mariana Goldfarb curte passeio em parque na França: ''Lindíssima''

Modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, abre álbum de fotos de passeio em meio à natureza ao chegar na França

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 13h26

A modelo Mariana Goldfarb (32) viajou para a França e abriu o primeiro álbum de fotos ao chegar na Europa nesta quarta-feira, 05!

Em sua conta no Instagram, a estudante de nutrição publicou uma sequência de registros dos primeiros momentos no país, em que aparece em um parque em Avène. Nos registros, a esposa do ator Cauã Reymond (42) esbanjou estilo ao apostar em look todo jeans.

De calça rasgada, a musa surgiu com uma camisa de botões num tom mais escuro e botas tratoradas pretas e arrancou elogios dos fãs ao posar exibindo sua beleza natural, sem maquiagem.

"Te peguei, tá com você", brincou Mariana Goldfarb na legenda da publicação. "Lindezaaaaaa", "Maravilhosa", "Espontânea demais!", "Affff que lindaaaaa", "Lindíssima demais", disseram os admiradores de Mari nos comentários do post.

Confira os primeiros registros de Mariana Goldfarb em viagem à França:

Mariana Goldfarb exibe sobrancelhas bagunçadas

Recentemente, Mariana Goldfarb postou um clique com destaque para suas sobrancelhas. Na imagem, a influenciadora surgiu toda produzida com maquiagem leve, dando um zoom em seu rosto. Mostrando a beleza natural e esbanjando estilo, a musa adotou as sobrancelhas mais bagunçadinhas e aproveitou para alfinetar as pessoas que criticavam sua aparência. "Oi, minha tribo. O povo que falou tanto da minha sobrancelha agora quer fazer igual, quis colocar bem de pertinho pra não perderem nenhum detalhe kkkkkkk", disparou ela.

