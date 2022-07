De férias, Ticiane Pinheiro anda a cavalo com a filha caçula, Manuella

Ticiane Pinheiro postou algumas fotos do passeio a cavalo com a filha, Manuella

03/07/2022

Ticiane Pinheiro (46) está curtindo bastante suas férias ao lado da família.

A apresentadora da Record TV está no Ceará, e neste domingo, 3, ela compartilhou nas redes sociais algumas fotos ao lado da filha caçula, Manuella (2).

Nas imagens publicadas no Instagram, Tici e a herdeira, fruto de seu casamento com o jornalista Cesar Tralli (51), aparecem andando de cavalo pela praia.

"Dia de passeio com os novos amigos Angelina e Brad #Manu #ceará #férias", contou a apresentadora, contando os nomes dos cavalos.

Essa não é a primeira vez que Ticiane passeia pela praia a cavalo. Recentemente, ela publicou algumas fotos de seu passeio com a filha mais velha, Rafaella Justus (12), fruto de seu relacionamento com Roberto Justus (67). "Passeio de hoje pelas praias do Ceará", escreveu a artista na ocasião.

Confira: