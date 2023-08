De férias, Sheron Menezzes aproveita churrasco em Curaçao: "Maravilhosa"

A atriz Sheron Menezzes está aproveitando férias em Curaçao, nos Países Baixos, após fim das gravações de Vai Na Fé

A atriz Sheron Menezzes, intérprete de Sol, protagonista de Vai Na Fé, está aproveitando suas férias ao máximo. A gata está curtindo os dias de sol em Curaçao, ilha holandesa no Caribe, ao lado de suas colegas de elenco na novela da Globo, Carla Cristina Cardoso, Clara Moneke e Leticia Salles.

Nesta noite de quarta-feira, 2, a atriz compartilhou cliques renovando o bronzeado nos Países Baixos com uma vista incrível, que deixou seus seguidores com inveja. Ela até curtiu um churrasco super animado a beira-mar com as amigas.

"A Sol agradecendo ao sol", escreveu Sheron na legenda da publicação. Na foto, ela aparece de óculos escuros sob o sol dourado, exibindo seu lindo conjunto perfeito para um dia de praia.

Os fãs e amigos da atriz rasgaram elogios nos comentários do álbum de fotos. "Ai que gatona", escreveu a atriz Carolina Dieckmann, que também fazia parte de Vai Na Fé."Essas meninas.. parecem uma família de verdade", apontou seguidora. "Sol brilhando", enalteceu outra. "Uma foto mais bonita que a outra", disse fã.

Sheron Menezzes foi afastada das gravações de Vai Na Fé

As férias de Sharon Menezzes são mais do que merecida! Isso porque a atriz passou por momentos complicados com sua saúde durante gravações de Vai Na Fé, novela da TV Globo em que era protagonista.

Em junho de 2023, ela precisou ser afastada das gravações da produção por alguns dias para cuidar da saúde. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a estrela foi diagnosticada com pneumonia e ficou em repouso.

Devido ao afastamento da protagonista, que interpreta a personagem Sol, os roteiros da novela precisaram ser ajustados, mas que isso não teve grande impacto na exibição na TV, informou a Globo à colunista.

Na época, Sheron usou suas redes sociais e gravou um vídeo direto de sua cama em casa para tranquilizar os fãs. Em recuperação, ela contou que estava com tosse e se tratando com antibióticos. Ela também aproveitou para contar como começou a se sentir mal.

“Eu dormi 13 horas. Eu precisei vir para casa. Eles [equipe da novela] entenderam e o médico entendeu que eu precisava descansar. Estou em casa. É impressionante como o corpo da gente sabe, eu acordei outra pessoa, e acordei me sentindo melhor. Estou pronta para outra? Não, mas estou bem melhor”, disse ela.