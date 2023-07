Dé férias, Maisa Silva aproveita paisagem incrível em Mykonos

A atriz e apresentadora Maisa Silva aproveitou pôr do sol em Mykonos, na Grécia, e exibiu sua vista de invejar

A atriz e apresentadora Maisa Silva está aproveitando ao máximo o verão europeu! Após estrelar a série De Volta Aos Quinze, a gata embarcou em viagem com as amigas e dessa vez, seu novo destino foi Mykonos, ilha na Grécia.

Nesta quinta-feira, 20, Maisa compartilhou com seus seguidores um clique aproveitando a bela vista de seu hotel na cidade paradisíaca. Ao fundo, podemos ver a infinidade do oceano ao pôr do sol na ilha e até mesmo um cruzeiro enorme.

"Obrigada", escreveu a atriz, em grego, após aproveitar a hora dourada para fazer carão para seus seguidores. E eles não deixaram de enaltecê-la nos comentários! "Tão linda e iluminada!", escreveu admiradora. "A Maisa está ficando cada vez mais bonita a cada dia. Eu amo", elogiou fã. "Até parece que foi ontem que assistia você no Bom Dia & Cia. Feliz em ver que cresceu uma mulher linda e inspiradora", declarou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva curte dia de praia em Mykonos

Na última quarta-feira, 19, Maisa Silvadeixou seus seguidores babando com nova foto curtindo um dia de praia na Grécia. A atriz posou e fez carão em frente a praia na ilha de Mykonos, aproveitando demais suas férias após o lançamento da segunda temporada de De Volta Aos Quinze.

A artista esbanjou estilo e elegância ao surgir com uma blusa amarela cropped de grife, ela ainda usava um óculos escuro amarelo para combinar com o visual. Para completar, Maisa usava uma saia curtinha que deixava suas pernas à mostra.

Os seguidores de Maisa adoraram as fotos de viagem e elogiaram a gata nos comentários! “Ícone”, declarou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Já procurei em três dicionários e ainda não encontrei o melhor elogio para você”. Um admirador ainda comentou: “Perfeita”.

“Gostei do look”, elogiou um fã em relação ao modelito de praia de Maisa. Uma seguidora ainda escreveu: “Maravilhosa”. E um admirador ainda comentou: “Você está linda demais”. Uma seguidora também escreveu: “Belíssima”.

Esta não é a primeira vez que Maisa impressiona ao postar suas fotos de viagem para a Grécia. A estrela surgiu curtindo uma noitada com suas amigas Fernanda Concon e Julia Rabelo.