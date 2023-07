Maisa Silva esbanja estilo na Grécia e é aclamada por fãs: “Maravilhosa”

A atriz Maisa Silva deu um show de beleza e estilo ao surgir curtindo dia de praia durante viagem a Grécia

Nesta quarta-feira, 19, Maisa Silva deixou seus seguidores babando ao publicar em seu Instagram algumas fotos de viagem. A atriz surgiu na Grécia curtindo um dia de praia e esbanjando beleza.

A estrela da série “De Volta Aos 15” posou e fez carão em frente a praia em Mykonos, uma ilha na Grécia. Maisa está aproveitando as férias após o lançamento da segunda temporada da série do streaming Netflix.

A artista esbanjou estilo e elegância ao surgir com uma blusa amarela cropped de grife, ela ainda usava um óculos escuro amarelo para combinar com o visual. Para completar, Maisa usava uma saia curtinha que deixava suas pernas à mostra.

Os seguidores de Maisa adoraram as fotos de viagem e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Ícone”, declarou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Já procurei em três dicionários e ainda não encontrei o melhor elogio para você”. Um admirador ainda comentou: “Perfeita”.

“Gostei do look”, elogiou um fã em relação ao look de praia de Maisa. Uma seguidora ainda escreveu: “Maravilhosa”. E um admirador ainda comentou: “Você está linda demais”. Uma seguidora também escreveu: “Belíssima”.

Esta não é a primeira vez que Maisa impressiona ao postar suas fotos de viagem para a Grécia. A estrela surgiu curtindo uma noitada com suas amigas Fernanda Concon e Julia Rabelo.

A estrela da série da Netflix ‘De volta aos 15’, deu um show de beleza posando com um vestido branco decotado e com recortes estratégicos.

Boa forma!

Quem também está aproveitando as férias na Grécia é a cantora Lexa! A artista está viajando com seu marido MC Guimê e surgiu curtindo um dia ensolarado com um passeio de barco.

A dona do hit “Provocar” apareceu de biquíni azul e minissaia com transparência posando em um barco. “Vivendo do jeito que eu amo viver!”, escreveu a artista na legenda.