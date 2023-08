Viagem / Férias

De férias, Ana Maria Braga aproveita dia de praia em Israel: "Maravilhosa"

Ana Maria Braga está curtindo suas férias do 'Mais Você' em Israel e compartilhou lindo dia de praia com seus seguidores; confira as fotos!

Rafaela Bertolini Publicado em 22/08/2023, às 17h49