Com a namorada, Caio Castro curte viagem na neve: ''Sem palavras''

Em Bariloche, Caio Castro curte passeio cheio de emoção com a amada, a ex-bailarina do Faustão Daiane de Paula

O ator Caio Castro mostrou que curtiu mais uma viagem cheia de emoção com a namorada, a ex-bailarina do Faustão, Daiane de Paula. Nesta terça-feira, 12, o artista compartilhou cliques deles aproveitando a neve de Bariloche com muita diversão.

Usando roupa ideal para esquiar, o ex-global e a loira apareceram não somente fazendo o passeio mais radical, mas também curtindo o lado mais tranquilo do local. Bebendo vinho e embaixo do cobertor, o casal protagonizou os registros.

"Un ratito de nuestro fin de semana, y sin palabras para vosotros por la experiencia en la nieve", escreveu Caio Castro sobre os cliques que mostraram um pouco do final de semana e experiência que vivenciaram na neve.

No ano passado, após um tempo do término do relacionamento com a atriz Grazi Massafera, Caio Castro assumiu o namoro com Daiane de Paula.

Giovanna Lancellotti fala sobre relação com Caio Castro

Amiga de longa data de Caio Castro, a atriz Giovanna Lancellotti comentou sobre a relação deles e recente polêmica envolvendo o ator. Uma das convidadas do Faustão na Band, ao lado de Léo Santana, Lore Improta e Mayra Aguiar, a artista contou como os dois se conheceram e revelou se o galã é pão-duro.

O apresentador Fausto Silva quis saber se os dois ainda continuam próximos. "Você continua como coach do Caio Castro?”, perguntou Faustão.

Ela revelou que a relação deles começou antes mesmo da fama e ressaltou que, apesar de nunca terem trabalhado juntos, a amizade continua firme e forte. “Quando eu mudei para o Rio, na minha primeira novela, ele era meu vizinho de porta. A gente ficou amigo e ficamos amigos até hoje, nós nunca trabalhamos juntos e sempre fomos muito amigos”, lembrou.

Em defesa do amigo, ela disse que, ao contrário do que as pessoas falam, o ator não é “mão-de-vaca” e que foi Caio Castro quem deu seu primeiro carro. “O meu primeiro carro, quem me deu foi o Caio. Então, eu não posso falar que ele é mão de vaca”, respondeu a convidada.