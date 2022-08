Claudia Raia curte noite em Nova York ao lado da filha, Sophia: "Muito amor"

Atriz Claudia Raia usou suas redes sociais para compartilhar uma foto ao lado da filha e das amigas em Nova York

Redação Publicado em 31/08/2022, às 13h18

A atriz Claudia Raia (56) está curtindo uma viagem especial para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E aproveitou a última terça-feira, 30, para compartilhar algumas fotos da noite.

Através de seu perfil no Instagram, Claudia Raia compartilhou duas fotos, uma ao lado das amigas, Fabiola David e Gogoia Sampaio. E em outro registro, Claudia surgiu com a filha, Sophia Raia (19), e das filhas das amigas.

Na legenda do post, Claudia escreveu: "As criadoras e suas criaturas. Amigas da vida e nossas princesas mais juntinhas do que nunca em NYC, muuuito amor por aqui!", disse.

Nos comentários, os seguidores de Claudia Raia aproveitaram o espaço para comentar: "As rainhas e suas princesas", escreveu um internauta. "Que lindas!", disse outro. "Perfeitas", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos de Claudia Raia:

Claudia Raia fala sobre etarismo:

A atriz Claudia Raia (55) usou suas redes sociais na quarta-feira, 10, para levantar discussão sobre etarismo, o preconceito baseado na idade das pessoas. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista comentou sobre tingir os cabelos e defendeu o direito de escolha das mulheres sobre sua aparência. A esposa de Jarbas Homem de Mello ainda revelou que pinta seus fios a cada 10 dias.

